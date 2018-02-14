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Армения - в топ-5 самых романтичных направлений для российских пар весной

Армения - в топ-5 самых романтичных направлений для российских пар весной
14 февраля 2018 - 18:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения вошла в десятку самых романтичных направлений отдыха весной для пар из России. Об этом сообщил в PR-директор поисковика авиабилетов Aviasales Янис Дзенис, пишет портал «Интерфакс-Туризм».

Так, Армения заняла в рейтинге 5 место, а первое - Россия.

«За Россией в рейтинге следуют Таиланд, Италия, Турция, Армения, Испания, Грузия, Германия, Чехия. Замыкает список романтичных направлений Франция. Примечательно, что Франция оказалась на 10-м месте в рейтинге. Скорее всего, это связано с тем, что страна еще не оправилась от недавних атак», — пояснил Дзенис.

Список «парных» маршрутов отличается от стран с высоким турпотоком тем, что в нем отсутствуют страны СНГ и горнолыжные курорты.

Армения вошла в пятерку стран, где туристы из России могут дешевле всего провести каникулы. К такому выводу пришли специалисты туристического поисковика Skyscanner, которые взялись подсчитать расходы самостоятельных путешественников - россиян на вояж в разные страны: перелет, проживание в отеле или частном секторе, питание в местных кафе, общественный транспорт на месте и недорогие развлечения.

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