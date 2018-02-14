Учинившие резню в пермской школе подростки не смогли объяснить свои мотивы
14 февраля 2018 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое подростков, напавших на школу №127 в Перми, не смогли объяснить следователям на допросе, зачем устроили резню. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.
По словам омбудсмена, инцидента можно было избежать, если бы школьный охранник вовремя заметил неадекватное поведение подростков и вызвал группу быстрого реагирования. Миков уточнил, что в тот день один из обвиняемых пытался попасть в здание, но его не пускали, пока он не представился бывшим учеником, и его не встретил товарищ, пишет «Интерфакс».
«Неадекватная оценка ситуации в поведении ребенка, к сожалению, стала одной из причин, на мой взгляд, почему это стало возможным в 127-й школе», - добавил Миков.
Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. Двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы.
Подросткам предъявлено обвинение в «Покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Они арестованы на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.
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