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Бизнесмен-армянин Олег Мкртчан готов сдать российским следователям украинских чиновников

Бизнесмен-армянин Олег Мкртчан готов сдать российским следователям украинских чиновников
14 февраля 2018 - 19:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор второй по величине металлургической корпорации Украины «Индустриальный союз Донбасса», миллиардер-армянин Олег Мкртчан, задержанный в Москве, предлагает российскому СК РФ сделку: он сдает и рассказывает на следствии о причастности бывшего секретаря Совета безопасности Украины Виталия Гайдука и экс-главы администрации Донецкой области Сергея Таруты, являющегося совладельцем корпорации «Индустриальный союз Донбасса», к хищению кредита в $100 млн из ВЭБа, выданного предпринимателю в 2009 году, а следователи смягчают для него обвинения.

8 февраля 2018 года Басманный районный суд Москвы по представлению СК РФ арестовал Олега Мкртчана до 5 апреля 2018 года. СК РФ предъявил Мкртчану обвинение по статье 159 («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

Предъявленные Олегу Мкртчану обвинения в мошенничестве могут быть связаны с хищением части средств, выданных корпорации в 2009 году российским «Внешэкономбанком» на развитие и различные проекты на Украине и в Краснодарском крае России.

«По версии следствия, часть этих средств была выведена через офшорные компании на Кипре и Виргинских островах и похищена для личного обогащения Мкртчаном», — говорит источник Life.ru в следственных органах.

Следствие предполагает, что в 2009 году холдинг «Индустриальный союз Донбасса» получил более $100 млн в ВЭБ на строительство металлопрокатного завода в городе Армавире Краснодарского края. Однако вскоре после получения кредита господин Мкртчан проект строительства предприятия заморозил, а деньги похитил, считают в СК РФ.

Кроме того, часть выданных кредитных миллиардов была предназначена, по данным источников издания, на реконструкцию украинских предприятий «Индустриального союза Донбасса»: ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия».

Еще, по данным следствия, Мкртчан в 2009 году получил от ВЭБ еще около $8 млрд в качестве платы за 50% акций «Индустриального союза Донбасса».

«Однако эксперты, привлеченные следователями, оценили сам пакет акций группы в два раза дешевле, чем в действительности заплатил ВЭБ. И получается, что господин Мкртчан просто украл примерно $4 млрд у банкиров», — рассуждают следователи.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» была основана в 1995 году в Донецке и входит в число крупнейших компаний, занимающих ключевые позиции по производству стали в Центральной и Восточной Европе. С производственной мощностью, достигающей 10 млн тонн стали в год, корпорация «ИСД» значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.

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Life.ru: Миллиардер Мкртчан готов сдать следователям украинских чиновников
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