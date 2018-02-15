Кнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армян
15 февраля 2018 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании Геноцида армян и установлении дня памяти его жертв, поддержанный лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Это был первый раз, когда законопроект обсуждался в расширенном заседании кнессета.
Законопроект был отклонен 41 голосом «против» и 28-ю - «за». Воздержавшихся не было, пишет .The Jerusalem Post.
«Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признал Геноцид армян и не имел для него дня памяти», - заявил Лапид.
В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведомство не будет занимать официальную позицию по этому вопросу «ввиду его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что он имеет четкую политическую привязку».
Комиссия по образованию, культуре и спорту Кнессета Израиля на заседании 1 августа 2016 года признала Геноцид армян в Османской империи 1915 года.
Самое значимое
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
Сюжет
Последние новости
Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший (видео) На примере заявления Алиева Невзоров рассказал о своих размышлениях относительно того, что «история - это удивительное сырье, из которого можно сделать все что угодно»
СМИ: Мхитарян готов блистать под руководством Венгера Отмечается, что если Мхитарян окажется в правильной позиции, он может стать одним из самых эффективных игроков Европы как по созданию голевых моментов, так и по забиванию мячей
МИД РФ признал гибель россиян при американском авиаударе в Сирии Она также заявила, что сообщения о гибели десятков и сотен граждан России в результате удара — «классическая дезинформация»
МИД Армении: Очевидно, что ситуация в зоне карабахского конфликта взрывоопасна Кочарян подчеркнул, что армянская сторона всегда готова к любым развитиям