Кнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании Геноцида армян и установлении дня памяти его жертв, поддержанный лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Это был первый раз, когда законопроект обсуждался в расширенном заседании кнессета.

Законопроект был отклонен 41 голосом «против» и 28-ю - «за». Воздержавшихся не было, пишет .The Jerusalem Post.

«Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признал Геноцид армян и не имел для него дня памяти», - заявил Лапид.

В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведомство не будет занимать официальную позицию по этому вопросу «ввиду его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что он имеет четкую политическую привязку».

Комиссия по образованию, культуре и спорту Кнессета Израиля на заседании 1 августа 2016 года признала Геноцид армян в Османской империи 1915 года.