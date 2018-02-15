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Кнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армян

Кнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армян
15 февраля 2018 - 11:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Израильский кнессет (парламент) отклонил законопроект о признании Геноцида армян и установлении дня памяти его жертв, поддержанный лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Это был первый раз, когда законопроект обсуждался в расширенном заседании кнессета.

Законопроект был отклонен 41 голосом «против» и 28-ю - «за». Воздержавшихся не было, пишет .The Jerusalem Post.

«Нет причин, чтобы кнессет, который представляет народ, переживший Холокост, не признал Геноцид армян и не имел для него дня памяти», - заявил Лапид.

В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что ведомство не будет занимать официальную позицию по этому вопросу «ввиду его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что он имеет четкую политическую привязку».

Комиссия по образованию, культуре и спорту Кнессета Израиля на заседании 1 августа 2016 года признала Геноцид армян в Османской империи 1915 года.

Ссылки по теме:
The Jerusalem Post. KNESSET VOTES DOWN BILL RECOGNIZING ARMENIAN GENOCIDE
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