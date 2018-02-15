В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
15 февраля 2018 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 февраля, по состоянию на 10:30, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На дорогах Сисиан-Горис и Сараван-Зангер местами образовался гололед.
В Тавушской области наблюдается туман.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
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