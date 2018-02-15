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В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
15 февраля 2018 - 10:51 AMT

PanARMENIAN.Net - 15 февраля, по состоянию на 10:30, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На дорогах Сисиан-Горис и Сараван-Зангер местами образовался гололед.

В Тавушской области наблюдается туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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