Армения стала вице-президентом бюро Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - 13 февраля Армения, как член ЮНЕСКО, стала вице-президентом Бюро Межправительственного комитета по охране всемирного культурного и природного наследия сроком на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Армения получила единогласную поддержку всех стран-членов Комитета.

Выдвижение членов Бюро состоялось в рамках 12-й сессии Комитета, состоявшейся 4-9 декабря в Республике Корея, а окончательное утверждение состоялось во время февральских электронных консультаций.

Армения является членом Комитета на период с 2016 по 2020 годы.

Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия или кратко Комитет всемирного наследия -профильный комитет ЮНЕСКО, отвечающий за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года. Комитет обладает исключительным правом на включение и исключение объектов в список Всемирного наследия, а также принимает решения об использовании средств Фонда всемирного наследия и выделяет финансовую помощь по запросам государств — участников Конвенции.