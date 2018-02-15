Геологи обнаружили способный убить 100 млн человек супервулкан
15 февраля 2018 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Геологи из Университета Кобе обнаружили у берегов Японии супервулкан, содержащий 34 кубических километров магмы, который в случае извержения может унести жизни 100 миллионов человек.
Исследование опубликовано в журнале Scientific repots.
Ученые изучали кальдеру Кикай — кратер вулкана, чье извержение 7,3 тысяч лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые обнаружили внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, содержащий магму, пишет РИА Новости.
Изучив неровности на поверхности морского дна, авторы исследования пришли к выводу, что купол растет. Это, по их мнению, может закончиться мощным извержением, которое вызовет цунами, способное достичь побережья Китая, Южной и Северной Америки.
Кроме того, в воздух будет выброшен значительный объем пепла, который приведет к «вулканической зиме» на некоторых территориях Японии. По расчетам ученых, вероятность подобного события составляет 1%.
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