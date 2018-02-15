Лыжница Катя Галстян - 72-я на Олимпиаде в Пхенчхане

PanARMENIAN.Net - 15 февраля в лыжных гонках у женщин на дистанции 10 км свободным стилем стартовал второй представитель Армении - Катя Галстян. Она показала результат 30:25.1 и как и первый представитель Армении Микаел Микаелян, заняла 72-е место.

Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным, сообщает пресс-служба НОКА. На старте Галстян показала довольно хорошие минуты, но на втором отрезке дистанции сдала позиции и в итоге заняла 72-е место.

«Очень хорошо понимала, что будет сильное соперничество. Но я тоже имела свою установку - показать по возможности хорошие минуты. Естественно, 72-е место никого не радует. Но, представьте, что я победила ряд сильных соперниц, кроме того, еще нескольким сильным соперницам я проиграла очень мало. Так что, давая реальную оценку своему выступлению, считаю его удовлетворительным», - отметила Катя Галстян.

16 февраля в последний раз выступит Микаел Микаелян. Он будет соревноваться на мужской дистанции 15 км. Горнолыжник Ашот Карапетян выступит 22 февраля.

В женских состязаниях в общей сложности участвовали 90 лыжниц, в том числе многократные чемпионки мира из разных стран.