Лыжница Катя Галстян - 72-я на Олимпиаде в Пхенчхане
15 февраля 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 февраля в лыжных гонках у женщин на дистанции 10 км свободным стилем стартовал второй представитель Армении - Катя Галстян. Она показала результат 30:25.1 и как и первый представитель Армении Микаел Микаелян, заняла 72-е место.
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным, сообщает пресс-служба НОКА. На старте Галстян показала довольно хорошие минуты, но на втором отрезке дистанции сдала позиции и в итоге заняла 72-е место.
«Очень хорошо понимала, что будет сильное соперничество. Но я тоже имела свою установку - показать по возможности хорошие минуты. Естественно, 72-е место никого не радует. Но, представьте, что я победила ряд сильных соперниц, кроме того, еще нескольким сильным соперницам я проиграла очень мало. Так что, давая реальную оценку своему выступлению, считаю его удовлетворительным», - отметила Катя Галстян.
16 февраля в последний раз выступит Микаел Микаелян. Он будет соревноваться на мужской дистанции 15 км. Горнолыжник Ашот Карапетян выступит 22 февраля.
В женских состязаниях в общей сложности участвовали 90 лыжниц, в том числе многократные чемпионки мира из разных стран.
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