Внешний долг Азербайджана за год вырос на треть

PanARMENIAN.Net - Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет $9,4 млрд (15 млрд 978,1 млн манатов). Об этом говорится в сообщении Минфина.

Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2017 года составлял $6,9 млрд. Таким образом, в 2017 году внешний долг увеличился на 35,9%.

«В структуру внешнего долга входят прямые обязательства правительства Азербайджана и условные обязательства по кредитам, предоставленным под госгарантии», - отмечается в сообщении, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По данным Минфина, внешний долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет 22,8% ВВП. По итогам 2016 года внешний долг составлял 20,4% ВВП.

Рост внешнего долга Азербайджана в 2017 году связан с реструктуризацией внешних обязательств крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) на $2,3 млрд. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2,26 млрд.