Внешний долг Азербайджана за год вырос на треть
15 февраля 2018 - 13:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет $9,4 млрд (15 млрд 978,1 млн манатов). Об этом говорится в сообщении Минфина.
Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2017 года составлял $6,9 млрд. Таким образом, в 2017 году внешний долг увеличился на 35,9%.
«В структуру внешнего долга входят прямые обязательства правительства Азербайджана и условные обязательства по кредитам, предоставленным под госгарантии», - отмечается в сообщении, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
По данным Минфина, внешний долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет 22,8% ВВП. По итогам 2016 года внешний долг составлял 20,4% ВВП.
Рост внешнего долга Азербайджана в 2017 году связан с реструктуризацией внешних обязательств крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) на $2,3 млрд. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2,26 млрд.
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