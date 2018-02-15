Автор «Игры престолов» отложил выход новой части саги
15 февраля 2018 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский писатель Джордж Мартин не собирается выпускать шестую часть фэнтезийной саги «Песнь льда и пламени» в 2018 году, как планировалось ранее. Об этом он сообщил в комментариях к своему блогу.
По его словам, в 2018 году читателям стоит рассчитывать только на первый том дилогии «Пламя и кровь», которая расскажет полную историю династии Таргариен. Шестую часть «Песни льда и пламени», литературной основы сериала «Игра престолов», писатель выпустит только после этого, пишет Lenta.ru.
Книга получит название «Ветра зимы». Роман станет предпоследней частью цикла «Песнь льда и пламени». Ранее предполагалось, что «Ветра зимы» будут завершены между 2015-2018 годами.
С 1996 года Мартин выпустил пять романов саги «Песнь льда и пламени». В июле он анонсировал две новые книги. Произведения американского писателя легли в основу сериала «Игра престолов».
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