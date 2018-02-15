Экс-глава МИД Греции: Хороший турок – мертвый турок
15 февраля 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший министр иностранных дел Греции Теодорос Пангалос сделал громкое заявление о Турции, сказав, что «хороший турок – мертвый турок». Об этом он заявил в эфире радио Skai, отметив, что Греция сталкивается с огромной проблемой в лице Турции.
«Противник неумолим и не будет преодолен, независимо от того, насколько добрую волю мы показываем», - сказал он, пишет издание Ekathimerini.
«Единственный хороший турок - мертвый турок. Я верю в это, потому что я ни разу не сталкивался с хорошим турком. У турок нет ощущения справедливости», - заявил Пангалос.
Пангалос, который работал министром иностранных дел в период с 1996 по 1999 год, известен своими скандальными высказываниями, отмечает издание.
В 1990-х годах он утверждал, что Германия является «гигантом со звериной силой и детскими мозгами», и обвинил Турцию в продвижении «своих окровавленных сапог по коврам Европы».
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