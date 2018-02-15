Роналду установил рекорд Лиги чемпионов - 100 мячей за один клуб
15 февраля 2018 - 14:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 100 мячей за один клуб в Лиге чемпионов. Для достижения этого результата ему понадобилось 95 матчей.
14 февраля в матче 1/8 финала турнира между «Реалом» и ПСЖ он отличился дважды, в результате чего его клуб выиграл со счетом 3:1, пишет Meduza.
Всего на счету Роналду 117 забитых мячей в Лиге чемпионов. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира. Его ближайший преследователь Лионель Месси забил 97 мячей за «Барселону» в Лиге чемпионов.
13 февраля в рамках 1/8 финала был установлен еще один рекорд Лиги чемпионов. Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин стал автором самого раннего дубля в истории турнира. В матче против «Тоттенхэма» ему понадобилось восемь минут и семь секунд, чтобы дважды поразить ворота соперника. Встреча закончилась со счетом 2:2.
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