Сборная Армении опустилась в рейтинге ФИФА
15 февраля 2018 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Согласно новым данным, сборная Армении опустилась в рейтинге на одну позицию и с 383 очками занимает 91-е место.
В январе сборная Армении с 383 очками четвертый месяц подряд располагалась на 90-м месте
Первая десятка сильнейших сборных мира не изменилась: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.
Последние игры сборная Армении провела в ноябре 2017 года, обыграв команды Беларуси (4:1) и Кипра (3:2) в товарищеских матчах.
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Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
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