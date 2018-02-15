Сборная Армении опустилась в рейтинге ФИФА

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Согласно новым данным, сборная Армении опустилась в рейтинге на одну позицию и с 383 очками занимает 91-е место.

В январе сборная Армении с 383 очками четвертый месяц подряд располагалась на 90-м месте

Первая десятка сильнейших сборных мира не изменилась: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.

Последние игры сборная Армении провела в ноябре 2017 года, обыграв команды Беларуси (4:1) и Кипра (3:2) в товарищеских матчах.