// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Фанаты «Игры престолов» назвали возможные варианты концовки сериала

Фанаты «Игры престолов» назвали возможные варианты концовки сериала
15 февраля 2018 - 14:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Поклонники «Игры престолов» в ожидании премьеры последнего, восьмого сезона фэнтезийного сериала, назвали наиболее вероятные сюжетные повороты финала.

В одной из них утверждается, что Королевская Гавань, портовый город и столица Семи Королевств, будет уничтожена — об этом свидетельствует видение Дейенерис Таргариен в первом сезоне «Игры престолов», пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Mashable.

Отмечается, что авторы сериала часто любят возвращаться к деталям из предыдущих эпизодов. В финале также ожидают, что Тирион Ланнистер станет одним из немногих персонажей, который останется в живых, — поклонники сериала уверены, что он останется в замке своих предков, где будет ухаживать за виноградной плантацией.

Джейме Ланнистер, считают фанаты, убьет свою сестру, королеву Серсею — намек на это заключается в их напряженных отношениях в конце седьмого сезона. Еще одна теория, основанная на откровениях актеров, которые рассказывали о своих эмоциях во время читки сценария финала, заключается в том, что Дейенерис родит наследника, но умрет при родах.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Фанаты «Игры престолов» раскрыли вероятную концовку сериала
 Самое значимое
Предотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме ИствудаПредотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме Иствуда
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
«Грэмми-2018»: Бруно Марс стал лидером по количеству полученных наград«Грэмми-2018»: Бруно Марс стал лидером по количеству полученных наград
Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара
Звезда «Игры престолов» назвала примерную дату выхода поледнего сезонаЗвезда «Игры престолов» назвала примерную дату выхода поледнего сезона
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
В HBO подтвердили: Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 годаВ HBO подтвердили: Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Partner news
 Статьи
Запоздалая слава

Кто такой Монатик и почему его ереванский концерт не состоится

 Самое читаемое в разделе
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года
Кристиан Бэйл - в списке переоцененных актеров 2017 года за роль в фильме про Геноцид армян
«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший (видео) На примере заявления Алиева Невзоров рассказал о своих размышлениях относительно того, что «история - это удивительное сырье, из которого можно сделать все что угодно»
СМИ: Мхитарян готов блистать под руководством Венгера Отмечается, что если Мхитарян окажется в правильной позиции, он может стать одним из самых эффективных игроков Европы как по созданию голевых моментов, так и по забиванию мячей
МИД РФ признал гибель россиян при американском авиаударе в Сирии Она также заявила, что сообщения о гибели десятков и сотен граждан России в результате удара — «классическая дезинформация»
МИД Армении: Очевидно, что ситуация в зоне карабахского конфликта взрывоопасна Кочарян подчеркнул, что армянская сторона всегда готова к любым развитиям