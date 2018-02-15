Фанаты «Игры престолов» назвали возможные варианты концовки сериала
15 февраля 2018 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Поклонники «Игры престолов» в ожидании премьеры последнего, восьмого сезона фэнтезийного сериала, назвали наиболее вероятные сюжетные повороты финала.
В одной из них утверждается, что Королевская Гавань, портовый город и столица Семи Королевств, будет уничтожена — об этом свидетельствует видение Дейенерис Таргариен в первом сезоне «Игры престолов», пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Mashable.
Отмечается, что авторы сериала часто любят возвращаться к деталям из предыдущих эпизодов. В финале также ожидают, что Тирион Ланнистер станет одним из немногих персонажей, который останется в живых, — поклонники сериала уверены, что он останется в замке своих предков, где будет ухаживать за виноградной плантацией.
Джейме Ланнистер, считают фанаты, убьет свою сестру, королеву Серсею — намек на это заключается в их напряженных отношениях в конце седьмого сезона. Еще одна теория, основанная на откровениях актеров, которые рассказывали о своих эмоциях во время читки сценария финала, заключается в том, что Дейенерис родит наследника, но умрет при родах.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.
Самое значимое
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Partner news
Последние новости
Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший (видео) На примере заявления Алиева Невзоров рассказал о своих размышлениях относительно того, что «история - это удивительное сырье, из которого можно сделать все что угодно»
СМИ: Мхитарян готов блистать под руководством Венгера Отмечается, что если Мхитарян окажется в правильной позиции, он может стать одним из самых эффективных игроков Европы как по созданию голевых моментов, так и по забиванию мячей
МИД РФ признал гибель россиян при американском авиаударе в Сирии Она также заявила, что сообщения о гибели десятков и сотен граждан России в результате удара — «классическая дезинформация»
МИД Армении: Очевидно, что ситуация в зоне карабахского конфликта взрывоопасна Кочарян подчеркнул, что армянская сторона всегда готова к любым развитиям