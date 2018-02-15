Фанаты «Игры престолов» назвали возможные варианты концовки сериала

PanARMENIAN.Net - Поклонники «Игры престолов» в ожидании премьеры последнего, восьмого сезона фэнтезийного сериала, назвали наиболее вероятные сюжетные повороты финала.

В одной из них утверждается, что Королевская Гавань, портовый город и столица Семи Королевств, будет уничтожена — об этом свидетельствует видение Дейенерис Таргариен в первом сезоне «Игры престолов», пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Mashable.

Отмечается, что авторы сериала часто любят возвращаться к деталям из предыдущих эпизодов. В финале также ожидают, что Тирион Ланнистер станет одним из немногих персонажей, который останется в живых, — поклонники сериала уверены, что он останется в замке своих предков, где будет ухаживать за виноградной плантацией.

Джейме Ланнистер, считают фанаты, убьет свою сестру, королеву Серсею — намек на это заключается в их напряженных отношениях в конце седьмого сезона. Еще одна теория, основанная на откровениях актеров, которые рассказывали о своих эмоциях во время читки сценария финала, заключается в том, что Дейенерис родит наследника, но умрет при родах.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.