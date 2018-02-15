Президент Франции и премьер Канады приедут в Ереван на саммит Франкофонии
15 февраля 2018 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Приглашение посетить Армению для участия в саммите Франкофонии в Ереване было подтверждено президентом Франции Эмануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.
«Мы уже знаем, что прибудут лидеры двух важных франкоязычных стран», - сказал Кочарян, пишет Aysor.am.
По его словам, окончательный список участников саммита Франкофонии пока неизвестен.
Саммит Франкофонии с участием глав стран-франкофонов и многочисленных высокопоставленных делегаций пройдет в Ереване в 2018 году. По оценке президента Армении Сержа Саргсяна, саммит станет крупнейшим мероприятием за историю независимой Армении.
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