Армения представит свою национальную кухню и культуру на фестивале Folklife в США
15 февраля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения примет участие в традиционном Смитсоновском фольклорном фестивале Folklife в США, где представит культурные ценности армянской кухни и искусства ручной работы. Соответствующее решение было принято 15 февраля на заседании парламента Армении.
Правительство Армении приняло решение о предоставлении Государственному комитету по туризму 49 млн драмов для организации участия страны в фестивале.
Армения примет участие в фестивале под девизом «Армения: создавая дом». Страна может использовать платформу не только для продвижения туризма и представления культурного наследия, но и для рекламы армянской продукции широкой аудитории.
Согласно предварительным прогнозам, доход от художественных произведений, проданных во время фестиваля, а также продуктов, напитков, изделий ручной работы, оценивается в размере до 500.000 долларов.
Фестиваль пройдет с 27 июня по 4 июля 2018 года в Вашингтоне и организуется Смитсоновским институтом.
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