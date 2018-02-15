МИД Армении: Очевидно, что ситуация в зоне карабахского конфликта взрывоопасна

PanARMENIAN.Net - То, что ситуация в зоне карабахского конфликта взрывоопасна, очевидно всем. Об этом заявил 15 февраля в беседе с журналистами после заседания правительства Армении заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.

«И свидетельством этого являются события апреля 2016 года»,- отметил он.

Замглавы МИД РА сделал соответствующее заявление, коснувшись доклада «Всемирная оценка угроз», опубликованного директором Национальной разведки США Дэниелем Коутсом, согласно которому напряженность вокруг Нагорного Карабаха может вылиться в широкомасштабные военные действия.

Кочарян подчеркнул, что армянская сторона всегда готова к любым развитиям, пишет Panorama.am.

При этом замглавы МИД РА указал: достаточно вспомнить последнее выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое однозначно демонстрирует, кто и к чему готов, какая именно сторона не готова к прогрессу в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы.

«Во всяком случае, могу сказать одно: президент Азербайджана подобным своим выступлением вновь блестяще доказал тем, кто этого еще понял, что Нагорный Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана, а международное признание Республики Арцах неизбежно», – подчеркнул Кочарян.

Pрезидент Армении Серж Саргсян 12 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Республики Болгария Руменом Радевым заявил: «Проблема Нагорного Карабаха может разрешиться только и только в одном случае – если Азербайджан откажется от своих максималистских, нереалистичных ожиданий в плане результатов переговоров. Пока они от этого не отказываются, а продолжают грезить и бредить о захвате Еревана или Зангезура, мы не можем надеяться, что проблема может решиться. Я многократно заявлял, что Армения готова интенсифицировать переговоры в рамках предложений Минской группы ОБСЕ, ослабить напряжённость и достигнуть решения проблемы. Но, к сожалению, сказанное нами всe ещe остаeтся желанием».

«Դրա վկայությունն են 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերը»,- հավելել է նա, հայտնում է Panorama.am-ը:

Ըստ փոխնախարարի, հայկական կողմերը միշտ պատրաստ են ցանկացած զարգացումների: Ինչ վերաբերում է բանակցություններին պատրաստ լինելուն, Շավարշ Քոչարյանը նշել է, որ բավական է հիշատակել Ադրբեջանի նախագահի վերջին ելույթը, որը միանշանակ ցույց է տալիս՝ ով ինչի է պատրաստ, և ով պատրաստ չէ բանակցային գործընթացում առաջ գնալուն:

«Համենայնդեպս մի բան կարող եմ ասել, որ իր այդպիսի ելույթով Ադրբեջանի նախագահը, նրանց համար, ովքեր դա չեն ընկալել, փայլուն կերպով անհերքելի ապացուցեց, որ երբևիցե չի կարող Ղարաբաղը լինել Ադրբեջանի կազմում, և որ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը անխուսափելի է»,- նշել է Շավարշ Քոչարյանը:

ԱՄՆ-ի հետախուզական ընկերակցության համաշխարհային սպառնալիքների գնահատման զեկույցում ասվում է, որ Արցախում սրացումները կարող են վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, իր դաշնակցին օգնելու նպատակով կարող է ներքաշվել Ռուսաստանը: