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МИД РФ признал гибель россиян при американском авиаударе в Сирии

МИД РФ признал гибель россиян при американском авиаударе в Сирии
15 февраля 2018 - 17:14 AMT

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, в Сирии в результате удара коалиции США погибли пять человек, которые, предположительно, — граждане России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих.

Она также заявила, что сообщения о гибели десятков и сотен граждан России в результате удара — «классическая дезинформация».

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства... Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — сказала Захарова, пишет «Дождь».

Представитель МИД отметила, что в зонах конфликта находится большое количество граждан из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ. По ее словам, цели их пребывания в «горячих точках» — разные, в том числе участие в боевых действиях. Так как эти люди не обращаются в государственные органы за оформлением своего выезда, то они попадают в зоны боевых действий разными путями, в том числе нелегальными, сказала Захарова. Она подчеркнула, что отследить их всех и проверить, в каком состоянии они находятся, затруднительно.

Коалиция США 7 февраля нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Это произошло после того, как организованный отряд из 500 человек атаковал позиции «Сирийских демократических сил», которых поддерживает коалиция. СМИ сообщали, что под удар коалиции попали российские наемники, которые сражались на стороне проправительственных сил, но официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, в результате погибли от 13 до 217 россиян. В Минобороны заявили, что при ударе погибли только сирийцы.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) называла имена семерых погибших при ударе коалиции. По данным CIT, все они — наемники «ЧВК Вагнера». В Кремле заявили, что не располагают информацией о россиянах, которые не являются российскими военными. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не принимал решения о засекречивании информации о погибших и раненых россиянах в результате удара коалиции США. Он добавил, что в Кремле больше нечего добавить к ранее сказанному по этой теме.

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Ссылки по теме:
Tvrain.ru: МИД: при ударе коалиции США в Сирии погибли пять россиян
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