СМИ: Мхитарян готов блистать под руководством Венгера
15 февраля 2018 - 19:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян готов блистать под руководством главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера, пишет Football.London.
Как отмечает издание, армянин может эффективно играть на любом участке линии фронта, однако большая часть его удачных моментов пришлась на правое крыло или зону за форвардом, играя свободную роль, чтобы найти необходимое ему свободное пространство.
«Он (Мхитарян) - творец. Его дело - раскрыть защиту и шансы в последней трети игры»,- говорится в статье.
Отмечается, что если Мхитарян окажется в правильной позиции, он может стать одним из самых эффективных игроков Европы как по созданию голевых моментов, так и по забиванию мячей.
Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.
Photo. Getty Images
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