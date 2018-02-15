Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший

PanARMENIAN.Net - Советский и российский журналист, репортер, телеведущий Александр Невзоров назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «опасным сумасшедшим». Такое заявление журналист сделал во время передачи «Невзороские среды» на радиостанции «Эхо Москвы», комментируя заявление Алиева о намерении «вернуть Ереван».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.

На примере заявления Алиева Невзоров рассказал о своих размышлениях относительно того, что «история - это удивительное сырье, из которого можно сделать все что угодно».

По словам Невзорова, Алиев с его разговорами о Ереване кажется «опасным сумасшедшим».

«Ему (Алиеву) я бы рекомендовал не давать в руки не то что бритву, а даже гвозди размером больше одного сантиметра, а лучше заменять их зубочистками. Он (Алиев) ведь собирается... он высказал, что собирается присоеднить, вернуть Ереван. Это бы ладно - президентский маразм, президентская выходка. Но немедленно сбежались академики и историки, которые обосновали этот президентский маразм. И этот миф уже создался, и он будет жить. И когда-нибудь рано или поздно он вызовет кровополитие и разломы, и очередные всплески ненависти. Это пример того как делаются исторические фейки», - отметил Невзоров.