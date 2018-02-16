Лапшин подал иск против Азербайджан в ЕСПЧ
16 февраля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин подал иск против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этомблогер написал на своей странице в соцсети Facebook.
«Друзья тут спрашивают, мол, на что потратишь деньги, если выиграешь суд в Европе против Азербайджана? Да я и не думал еще, если честно. Вначале выиграем, потом и поговорим»,- написал Лапшин.
Другие подробности иска блогер не раскрыл, однако пошутил на тему того, на что потратить деньги, которые он может отсудить у Азербайджана.
«Допустим, чисто теоретически, высудил я из Азербайджана, ну, допустим, 50 тысяч евро. И на них купил на Степенакертском коньячном заводе тысячу бутылок отменного карабахского коньяка хорошей выдержки.Значит ли это, что Азербайджан через меня инвестирует в экономику Карабаха?» - спросил Лапшин.
Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
МИД Азербайджана: Алиев говорил не о «возвращении Еревана» «Реакция 15 февраля представителя МИД России на слова президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на VI съезде партии «Ени Азербайджана», вызвала у нас недоумение»
Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Российский блогер: Жители Арцаха ничего ни у кого не просят, просто хотят жить на своей земле По его словам, жители Арцаха ничего ни у кого не просят, а просто хотят, чтобы их оставили в покое
«Тихая война в Арцахе»: Фоторепортаж Al Jazeera Автор Гас Палмер рассказывает, что карабахский конфликт не прекращается после распада Советского Союза в 1991 году