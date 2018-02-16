Лапшин подал иск против Азербайджан в ЕСПЧ

PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин подал иск против Азербайджана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этомблогер написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Друзья тут спрашивают, мол, на что потратишь деньги, если выиграешь суд в Европе против Азербайджана? Да я и не думал еще, если честно. Вначале выиграем, потом и поговорим»,- написал Лапшин.

Другие подробности иска блогер не раскрыл, однако пошутил на тему того, на что потратить деньги, которые он может отсудить у Азербайджана.

«Допустим, чисто теоретически, высудил я из Азербайджана, ну, допустим, 50 тысяч евро. И на них купил на Степенакертском коньячном заводе тысячу бутылок отменного карабахского коньяка хорошей выдержки.Значит ли это, что Азербайджан через меня инвестирует в экономику Карабаха?» - спросил Лапшин.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.