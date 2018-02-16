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В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт

В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт
16 февраля 2018 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - 16 февраля, по положению на 10:00 часов, в Армении автодороги в основном проходимы.Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

16-17, 20 февраля ожидается погода без осадков, 18-19 февраля время от времени ожидается дождь.

На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

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