«Победа» с апреля откроет рейс Санкт-Петербург - Гюмри
16 февраля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский лоукостер «Победа» начнет осуществлять полеты по направлению Санкт-Петербург — Гюмри.
Первый рейс намечается на 18 апреля. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800 2 раза в неделю.
Стоимость перелета туда-обратно — от 5000 до 10.000 руб.
Российский лоукостер «Победа» осуществляет авиаперевозки по рейсу Москва-Гюмри-Москва с декабря 2016 года.
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