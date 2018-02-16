В Грузии снизят налог для малого бизнеса с 5% до 1%
16 февраля 2018 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии будет установлен новый, облегченный режим для малых предпринимателей.
Как заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, правительство подготовило законодательную инициативу, в соответствии с которой налог с оборота будет снижен с 5% до 1%, то есть в пять раз.
Кроме того, по инициативе кабмина, предприятия, оборот которых не превышает 500 тысяч лари (около 200 тысяч долларов), также должны быть включены в категорию малого бизнеса, пишет Geomigrant.com.
Ранее в ней были только компании с оборотом не более 100 тысяч лари.
«Это значительная помощь для работающих в малом бизнесе людей. Очень важно облегчить налоговое бремя и поощрить новых предпринимателей, которые хотят начать свое дело», – заявил Квирикашвили. Развитие малого предпринимательства он назвал одним из главных приоритетов правительства.
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