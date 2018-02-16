Парламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Нижняя палата парламента Нидерландов ввела в обращение 2 резолюции оГеноциде армян.

Одна из них относутся к признанию Геноцида армян, а другая - обязательному визиту в Армению Госсекретаря Нидерландов в апреле с целью воздания дани уважения памяти жертв Геноцида армян.

Оба проекта были представлены депутатом от «Христианского союза» Джоэлом Вордевиндом. Большинство депутатов нижней палаты парламента проголосовали за признание Геноцида армян, пишет NL Times.

Обновлено: Резолюции еще не приняты нижней палатой парламента Нидерландов, но были введены в обращение.

До сих пор Нидерланды никогда официально не признавали Геноцид армян, всегда говоря о «вопросе Геноциде армян». Но большинство в парламенте считает, что настало время изменить ситуацию.

Ожидается, что принятие резолюций приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией.

В начале февраля Нидерланды отозвали посла из столицы Турции после ряда переговоров, не приведших к успеху.

Дипломатический скандал между Нидерландами и Турцией разгорелся в марте 2017 года. Тогда голландская сторона не пустила на территорию государства самолет, в котором находился глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу. Министр рассчитывал посетить митинг в Роттердаме, чтобы выступить перед живущими в Голландии турками с двойным гражданством и призвать их проголосовать за поправки в турецкую конституцию.