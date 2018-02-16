СМИ: Курды и Дамаск договорились о вводе в Африн сирийских войск для защиты от Турции

PanARMENIAN.Net - Сирийское правительство и курдские силы самообороны договорились о вводе армии САР в Африн для защиты кантона. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственный осведомленный источник.

«Сирийское руководство и курдские силы самообороны достигли договоренности о вводе сирийской армии в Африн»,- сообщает источник, пишет РИА Новости.

По словам источника, данное решение принято в первую очередь для отражение атак Турции и союзных ей формирований на Африн.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС, входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.