Forbes: Основатель Telegram стал долларовым миллиардером

PanARMENIAN.Net - Основатель Telegram Павел Дуров стал долларовым миллиардером.По предварительным оценкам Forbes, его состояние составляет не менее $1,7 млрд.

В российский список Forbes Павел Дуров впервые вошел в апреле 2016 года. Тогда его состояние оценивалось в 600 млн долларов, он занял 135-е место в рейтинге богатейших людей России.

Аудитория Telegram постоянно растет. В феврале 2016 года Дуров отчитался, что взята планка в 100 млн постоянных пользователей (с ежемесячной активностью), а в I вартале 2018-го ожидается 200 млн.

Исследование аналитической компании App Annie дает более скромную картину: Telegram приблизился к 100 млн пользователей лишь в IV квартале 2017 года. Именно столько пользователей было у Snapchat, когда в ходе IPO компанию оценили в $24 млрд.

В российский список Forbes Павел Дуров впервые вошел в апреле 2016 года. Тогда его состояние оценивалось в 600 млн долларов, он занял 135-е место в рейтинге богатейших людей России.

Дуров запустил социальную сеть «ВКонтакте» в 2006 году и был ее генеральным директором, пока его не уволили в апреле 2014 года. Незадолго до этого он вышел из состава акционеров «ВКонтакте», продав свою долю. После ухода оттуда Дуров уехал из России.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 году. В январе стало известно, что Telegram готовится к ICO.