Стоимость билетов на рейсы Армения-Украина значительно снизились

PanARMENIAN.Net - Цены на билеты «Международных авиалиний Украины» (МАУ) для летающих в Армению и обратно значительно снижены. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Украине Андраник Манукян.

«В результате долгих переговоров с «Международными авиалиниями Украины» мы договорились снизить стоимость авиабилетов для летающих в Армению и обратно пассажиров МАУ, причем цены снижены по всем направлениям»,- написал посол.

Он поблагодарил руководство авиакомпании МАУ в лице президента компании Юрия Мирошникова, вице президента по коммерции Сергея Фоменко и директора по продажам МАУ Антона Маттиса.