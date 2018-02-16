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Стоимость билетов на рейсы Армения-Украина значительно снизились

Стоимость билетов на рейсы Армения-Украина значительно снизились
16 февраля 2018 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Цены на билеты «Международных авиалиний Украины» (МАУ) для летающих в Армению и обратно значительно снижены. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Украине Андраник Манукян.

«В результате долгих переговоров с «Международными авиалиниями Украины» мы договорились снизить стоимость авиабилетов для летающих в Армению и обратно пассажиров МАУ, причем цены снижены по всем направлениям»,- написал посол.

Он поблагодарил руководство авиакомпании МАУ в лице президента компании Юрия Мирошникова, вице президента по коммерции Сергея Фоменко и директора по продажам МАУ Антона Маттиса.

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Запись Андраника Манукяна в Facebook
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