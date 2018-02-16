В Нью-Йорке предотвратили возможный теракт

PanARMENIAN.Net - Полиция в Нью-Йорке предотвратила возможный теракт. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бронксе двух братьев-близнецов, подозреваемых в изготовлении бомбы.

При обыске квартиры, в которой проживали оба мужчины, найдено более 16 кг химических веществ, которые могут использоваться для создания взрывных механизмов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The Washington Post.

На принадлежавшем задержанным ноутбуке найдены подозрительные записи, а также схемы строительства бомб. Полиция, «по всей видимости, спасла жизни очень многих людей», заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

О возможных мотивах задержанных не сообщается.