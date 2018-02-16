Зимбабве упрощает визовый режим с Арменией

PanARMENIAN.Net - Зимбабве упростило визовый режим с 28-ю странами, в том числе и с Арменией. Соответствующее решение приняло правительство страны.

В рамках пересмотра визовой политики правительство Зимбабве переместило 28 стран из категории C в категорию B. Таким образом теперь визитеры из Армении смогут получить визу по прибытии в Зимбабве, пишет Bulawayo24 News.

Глава государственного Департамента миграции Зимбабве Клемент Масанго заявил, что принятые меры возымеют немедленный эффект и положительно скажутся на развитии туризма в Зимбабве.

В список 28 стран, переведенных из категории C в категорию B, входят Мексика, Эфиопия, Панама и пр.