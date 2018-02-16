// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Зимбабве упрощает визовый режим с Арменией

Зимбабве упрощает визовый режим с Арменией
16 февраля 2018 - 15:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Зимбабве упростило визовый режим с 28-ю странами, в том числе и с Арменией. Соответствующее решение приняло правительство страны.

В рамках пересмотра визовой политики правительство Зимбабве переместило 28 стран из категории C в категорию B. Таким образом теперь визитеры из Армении смогут получить визу по прибытии в Зимбабве, пишет Bulawayo24 News.

Глава государственного Департамента миграции Зимбабве Клемент Масанго заявил, что принятые меры возымеют немедленный эффект и положительно скажутся на развитии туризма в Зимбабве.

В список 28 стран, переведенных из категории C в категорию B, входят Мексика, Эфиопия, Панама и пр.

Ссылки по теме:
http://bulawayo24.com/news/national/128136
 Самое значимое
Парламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армянПарламент Нидерландов рассматривает вопрос признания Геноцида армян
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Слова Невзорова об Алиеве вызвали волну истерии в Азербайджане Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов посчитал слова Невзорова оскорбительными
Миллиардер Галицкий продал акции созданного им 24 года назад «Магнита» Таким образом ВТБ становится крупнейшим акционером «Магнита». Об этом заявил после подписания документа глава группы ВТБ Андрей Кости
Мхитарян: «Арсенал» может выиграть Лигу Европы По его словам, «Арсенал» должен сосредоточиться на каждой игре независимо от этого результата этого матча, чтобы добиться большего успеха