Зимбабве упрощает визовый режим с Арменией
16 февраля 2018 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Зимбабве упростило визовый режим с 28-ю странами, в том числе и с Арменией. Соответствующее решение приняло правительство страны.
В рамках пересмотра визовой политики правительство Зимбабве переместило 28 стран из категории C в категорию B. Таким образом теперь визитеры из Армении смогут получить визу по прибытии в Зимбабве, пишет Bulawayo24 News.
Глава государственного Департамента миграции Зимбабве Клемент Масанго заявил, что принятые меры возымеют немедленный эффект и положительно скажутся на развитии туризма в Зимбабве.
В список 28 стран, переведенных из категории C в категорию B, входят Мексика, Эфиопия, Панама и пр.
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