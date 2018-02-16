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Татарстан закупит у Армении 1 млн литров коньячного дистиллята

Татарстан закупит у Армении 1 млн литров коньячного дистиллята
16 февраля 2018 - 14:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Татарская компания «Татспиртпром» перегонит из Армении миллион литров абсолютного алкоголя. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Речь идет о перевозке в Казань 100 тысяч декалитров коньячного дистиллята. Исполнитель должен будет оказывать услуги в течение 2018 года. Цена контракта – 26 млн рублей, пишет «Татар-информ».

«Армянский коньяк — общепризнанный, по крайней мере, в странах СНГ он один из наиболее популярных. Армения сохранила традиции производства этого коньяка. Несмотря на то что французы считают, что коньяком можно только их продукцию называть, за последние 20 лет у нас термин прижился, и для нас он не менее родной, чем для французов. Вполне нормальная продукция», — заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

В 2017 году в Армении было зафиксировано почти 30% прироста экспорта коньяка.Производство коньяка в Армении в 2017 году выросло на 39,4% по сравнению с 2016 годом.

Ссылки по теме:
Tatar-inform.ru. «Татспиртпром» перевезет из Армении миллион литров абсолютного алкоголя
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