Убившему во Флориде 17 человек стрелку предъявлено обвинение
16 февраля 2018 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Николасу Крузу, устроившему бойню в средней школе в городе Паркленд на юге Флориды, предъявлены официальные обвинения в предумышленном убийстве в 17 случаях. Он оставлен под стражей без возможности освобождения под залог.
Ранее стало известно, что на допросе в полиции Круз сознался в содеянном. В суде, где решался вопрос о мере пресечения, 19-летний задержанный не произнес ни слова.
В то же время следствие опровергло связь Круза с националистами. Некоторые СМИ сообщили, что подросток был членом националистической организации «Республика Флорида» (Republic of Florida), выступающей за создание во Флориде штата только для белых, и даже участвовал в ее тренировочных занятиях с оружием, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.
Стали известны и некоторые подробности бойни. Николас Круз стрелял в пяти классных комнатах. Четыре были расположены на первом этаже школы, еще одна - на втором. Стрельба длилась не более трех минут. Затем Круз поднялся на третий этаж, где бросил винтовку и рюкзак с дополнительными патронами, после чего смешался с эвакуируемыми школьниками. Выйдя из здания, он направился в близлежащий Макдональдс. Его задержали 40 минут спустя.
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