«Победа» будет осуществлять рейсы Гюмри - Ростов-на-Дону
16 февраля 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский лоукостер «Победа» получил от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении разрешение на реализацию регулярных рейсов по маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри – Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУГА Армении.
Ранее стало известно, что «Победа» начнет осуществлять полеты по направлению Санкт-Петербург — Гюмри.Первый рейс намечается на 18 апреля. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800 2 раза в неделю.
Рейсы по маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри – Ростов-на-Дону в период с 25 мая по 14 сентября будут осуществляться дважды в неделю.
«Победа» осуществляет авиаперевозки по рейсу Москва - Гюмри - Москва с декабря 2016 года. Аавиарейсы в направлении Москва – Гюмри – Москва и далее будут выполняться с прежней частотой – 7 рейсов в неделю.
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