«Победа» будет осуществлять рейсы Гюмри - Ростов-на-Дону

PanARMENIAN.Net - Российский лоукостер «Победа» получил от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении разрешение на реализацию регулярных рейсов по маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри – Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУГА Армении.

Ранее стало известно, что «Победа» начнет осуществлять полеты по направлению Санкт-Петербург — Гюмри.Первый рейс намечается на 18 апреля. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800 2 раза в неделю.

Рейсы по маршруту Ростов-на-Дону – Гюмри – Ростов-на-Дону в период с 25 мая по 14 сентября будут осуществляться дважды в неделю.

«Победа» осуществляет авиаперевозки по рейсу Москва - Гюмри - Москва с декабря 2016 года. Аавиарейсы в направлении Москва – Гюмри – Москва и далее будут выполняться с прежней частотой – 7 рейсов в неделю.