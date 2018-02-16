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Мхитарян: «Арсенал» может выиграть Лигу Европы

Мхитарян: «Арсенал» может выиграть Лигу Европы
16 февраля 2018 - 14:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян выразил мнение, что лондонский клуб вполне может выиграть Лигу Европы. Об этом армянский футболист заявил после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Эстерсунда».

«Арсенал» одержал в этом матче победу со счетом 3:0.

По его словам, «Арсенал» должен сосредоточиться на каждой игре независимо от этого результата этого матча, чтобы добиться большего успеха, пишет The Guardian.

«Это был первый матч «Эстерсунда» после перерыва. Мы же продолжаем выступление в чемпионате и находимся в хорошем игровом тонусе. У шведов хорошая команда, которая боролась, но мы забили два мяча в самом начале, что и предопределило итоговый успех»,- заявил Мхитарян.

Отвечая на вопрос, может ли «Арсеналу» выиграть Лигу Европы, Мхитарян сказал: «Почему бы и нет? «Арсенал» способен сделать это. Нужно продолжать бороться, а итоги будем подводить по окончании сезона».

Мхитарян стал автором двух голевых передач в матче с «Эстерсундом» в 1/16 финала Лиги Европы.На 84 минуте матча Мхитарян был заменен.

Ссылки по теме:
The Guardian: Henrikh Mkhitaryan: ‘Arsenal can win Europa League. Why not?’
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