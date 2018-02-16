Мхитарян: «Арсенал» может выиграть Лигу Европы
16 февраля 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян выразил мнение, что лондонский клуб вполне может выиграть Лигу Европы. Об этом армянский футболист заявил после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Эстерсунда».
«Арсенал» одержал в этом матче победу со счетом 3:0.
По его словам, «Арсенал» должен сосредоточиться на каждой игре независимо от этого результата этого матча, чтобы добиться большего успеха, пишет The Guardian.
«Это был первый матч «Эстерсунда» после перерыва. Мы же продолжаем выступление в чемпионате и находимся в хорошем игровом тонусе. У шведов хорошая команда, которая боролась, но мы забили два мяча в самом начале, что и предопределило итоговый успех»,- заявил Мхитарян.
Отвечая на вопрос, может ли «Арсеналу» выиграть Лигу Европы, Мхитарян сказал: «Почему бы и нет? «Арсенал» способен сделать это. Нужно продолжать бороться, а итоги будем подводить по окончании сезона».
Мхитарян стал автором двух голевых передач в матче с «Эстерсундом» в 1/16 финала Лиги Европы.На 84 минуте матча Мхитарян был заменен.
Самое значимое
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
МИД Азербайджана: Алиев говорил не о «возвращении Еревана» «Реакция 15 февраля представителя МИД России на слова президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на VI съезде партии «Ени Азербайджана», вызвала у нас недоумение»
Слова Невзорова об Алиеве вызвали волну истерии в Азербайджане Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов посчитал слова Невзорова оскорбительными
Российский блогер: Жители Арцаха ничего ни у кого не просят, просто хотят жить на своей земле По его словам, жители Арцаха ничего ни у кого не просят, а просто хотят, чтобы их оставили в покое
«Тихая война в Арцахе»: Фоторепортаж Al Jazeera Автор Гас Палмер рассказывает, что карабахский конфликт не прекращается после распада Советского Союза в 1991 году