Миллиардер Галицкий продал акции созданного им 24 года назад «Магнита»
16 февраля 2018 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель одной из крупнейших торговых сетей РФ, миллиардер Сергей Галицкий (Арутюнян) продал группе ВТБ за 138 млрд рублей почти всю свою долю в ретейлере «Магнит», который он создал 24 года назад. Соглашение о приобретении группой ВТБ 29,1% акций «Магнита» подписано 16 февраля на инвестиционном форуме в Сочи.
Таким образом ВТБ становится крупнейшим акционером «Магнита». Об этом заявил после подписания документа глава группы ВТБ Андрей Костин, пишет Forbes.ru.
Теперь, напомнил Костин, сделку ждет одобрение соответствующих органов. Сам Галицкий покидает компанию, сохранив свою долю в «Магните» в размере 3%.
Галицкий основал «Магнит» в 1994 году. В апреле 2016 года Галицкий снизил долю в капитале «Магнита» с 38,7% до 35,3%, чтобы финансировать личные проекты. В декабре 2017 года он продал еще пакет акций.
Глава ВТБ заявил в Сочи, что уже в ближайшее время в «Магните» будет назначено новое руководство. Костин допустил слияние «Магнита» с другими ретейлерами, работающими на российском рынке. Также он не исключил дальнейшей экспансии «Магнита».
Как позже сообщил первый зампред ВТБ Юрий Cоловьев, совет директоров «Магнита» 16 февраля рассмотрит отставку гендиректора Сергея Галицкого и назначение на его место финансового директора Хачатура Помбухчана.
Галицкий, в свою очередь, рассказал, что дальше будет жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом. Бизнесмен владеет футбольным клубом «Краснодар».
Галицкий построил в Краснодаре парк. Он расположен рядом со стадионом «Краснодар», который считается одним из лучших в России и Восточной Европе.
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