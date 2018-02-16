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«Тихая война в Арцахе»: Фоторепортаж Al Jazeera

«Тихая война в Арцахе»: Фоторепортаж Al Jazeera
16 февраля 2018 - 17:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная телекомпания Al Jazeera подготовила фоторепортаж о Републике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике), карабахском конфликте и живущих под постоянной угрозой войны жителях Арцаха.

Автор Гас Палмер рассказывает, что карабахский конфликт не прекращается после распада Советского Союза в 1991 году.

«Как говорит командир одной из воинских частей Мартунинского района Арцаха, войска тут всегда готовы к войне», - пишет автор, добавляя, что война я Арцахе «тихая».

Палмер также затрагивает тему апрельской войны 2016 года в Карабахе.

Маруся Бабаян стоит перед своим временным жилищем в деревне Алишан, созданным на территории старого военного госпиталя для размещения талишцев, покинувших свои дома во время апрельской войны 2016 года.

Армин и его дед у себя дома в Мартактере. Его отец был убит во время службы на линии фронта. Его дед сражался в войне начала 1990-х годов.

Автомобиль перед супермаркетом в городе Мартуни. Во время последней эскалации в апреле 2016 года многие жители хотели остаться на месте, хотя многим была слышна перестрелка на территории поселка.

Ссылки по теме:
Al Jazeera. Nagorno Karabakh: The silent war next door
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