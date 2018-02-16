Российский блогер: Жители Арцаха ничего ни у кого не просят, просто хотят жить на своей земле
16 февраля 2018 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный редактор журнала «Интересный мир», блогер и жруналист Игорь Ширяев, побывавший в Карабахе в канун 30-летия начала карабахского движения, поделился впечатлениями от поездки. Об этом Ширяев написал на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, жители Арцаха ничего ни у кого не просят, а просто хотят, чтобы их оставили в покое.
«Объехав очень много красивых и экзотичных мест на планете, я нахожу Карабах одним из немногих мест, которое я называю настоящим. Да, есть горы выше, природа экзотичнее, а страны богаче. Но Карабах - настоящий! Что я вкладываю в это слово? Здесь живут правильно воспитанные люди, которые много пережили и, удивительным образом, стали от этого не хуже, а лучше, как люди. Они ничего ни у кого не просят. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое и дали спокойно жить на земле, которую они считают своей. И вот в этом я с ними абсолютно согласен. А еще нигде я не чувствую себя настолько свободным и одновременно в безопасности, как в Карабахе. Парадокс, учитывая драматическую историю и непростое настоящее этой страны, но факт»,- написал блогер.
В конце он поблагодарил организаторов этой поездки.
Группа журналистов и блогеров из Италии, России, Латвии, Франции, Венгрии и Алжира в сопровождении армянских блогеров 10-13 февраля побывала в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике).Группа посетила Арцах в канун 30-летия начала карабахского движения в Арцахе, чтобы ознакомиться с историей и культурой республики.В рамках визита иностранные гости встретились также с руководством Арцаха.
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