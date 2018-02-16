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Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане

Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане
16 февраля 2018 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - В Пхенчхане продолжаются 23-е зимние Олимпийские игры. 16 февраля представитель Армении Микаел Микаелян выступил на дистанции 15 км свободным стилем.

Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9), сообщает пресс-служба НОК Армении.

Это было последнее выступление Микаеляна в Пхенчхане-2018.

Выступление Армении в Пхенчхане завершит горнолыжник Ашот Карапетян. Он выступит 22 февраля.

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