Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане

«Реакция 15 февраля представителя МИД России на слова президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на VI съезде партии «Ени Азербайджана», вызвала у нас недоумение»

По его словам, жители Арцаха ничего ни у кого не просят, а просто хотят, чтобы их оставили в покое