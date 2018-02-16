МИД Азербайджана: Алиев говорил не о «возвращении Еревана»
16 февраля 2018 - 19:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о выступлении Ильхама Алиева. По словам Гаджиева, Алиев говорил не о «возвращении Еревана».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 февраля на вопрос о том, как Россия, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, расценивает заявление Ильхама Алиева о том, что Ереван, и не только Ереван, «является исконной азербайджанской территорией, и возвращение исторических земель является стратегической целью Азербайджана», заявила:«В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана на съезде правящей партии. Мы прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряженные. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности».
«Реакция 15 февраля представителя МИД России на слова президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на VI съезде партии «Ени Азербайджана», вызвала у нас недоумение. Учитывая стратегические партнерские связи, а также диалог на высоком уровне между Азербайджаном и Россией, мы считаем неправильным такого рода отношение к словам главы государства»,- заявил Гаджиев, пишет АПА.
«На VI Съезде Партии Ени Азербайджан президент страны говорил не о возвращении исторических земель Азербайджана, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли. Выступление главы государства было переведено на многие языки, в том числе на русский, и распространено в СМИ... Считаем, когда выражаешь отношение к какому-то вопросу, нужно точно знать его суть, не вырывать слова из контекста и ссылаться следует не на СМИ Армении и субъективные мнения политиков и дезинформацию, а на аутентичный первоисточник»,- отметил он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Алиев заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.
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