Армен Саркисян согласен стать кандидатом на пост президента Армении

PanARMENIAN.Net - Бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, выдвинутый правящей Республиканской партией РА на пост президента республики, дал согласие стать кандидатом. Об этом было объявлено 16 февраля в ходе встречи президента Армении Сержа Саргсяна с Арменом Саркисяном.

В январе Саркисян после выдвижения от РПА попросил время на раздумье. За это время он встретился с представителями разных армянских парламентских фракций,научных кругов, интеллигенции, общественных и благотворительных организаций, бизнес-среды и рабочих кругов, а также с руководством Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика).

Серж Саргсян в ходе встречи заявил, что внимательно следил за этими встречами.

«Я, конечно, благодаря СМИ внимательно следил за этими встречами. Они также проявили к Вам большое внимание, с лупой отслеживали каждый Ваш шаг, анализировали Ваши заявления, Вашу биографию. Безусловно, множество частных лиц также анализировали данные встречи, пытались дать комментарии. В комментариях мне попадались как трезвые речи, так и курьезные явления, но, полагаю, что ни Вас, ни меня это не обидело. Судя по откликам, Вы проявили толерантность, терпение и готовность к диалогу. Эти качества вообще чрезвычайно важны в жизни, а в условиях руководства государством просто необходимы»,- отметил Саргсян.

Армен Саркисян, в свою очередь, заявил, что в ходе встреч убедился, что в различных сферах многое предстоит сделать. Он особенно выделил 2 сферы - образование и гражданское общество.

«Мы, как большая нация, но сравнительно маленькая страна, можем двигаться вперед и развиваться, только если сможем действительно укрепить гражданское общество и вновь воодушевить, укрепить дух граждан. Для этого очень важно, чтобы каждый наш гражданин с новой силой вновь обрел веру, надежду, а в обществе был обеспечен четкий, беспристрастный диалог всех частей общества», – сказал Саркисян.

4-го президента Армении будет выбирать парламент. Выборы состоятся 2 марта.

Президент Армении Серж Саргсян 19 января объявил имя кандидата от правящей Республиканской партии на пост следующего президента республики. Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Саркисян является одним из соучредителей компании Tetris-Wordtris, которая занимается производством и продажей различных модификаций всемирно известной игры Тетрис. В титрах одной из них - Wordtris - имя Саркисяна даже указано в числе создателей игры.