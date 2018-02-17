// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Кардашьян распродает часть своего гардероба в благотворительных целях

Кардашьян распродает часть своего гардероба в благотворительных целях
17 февраля 2018 - 10:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян объявила о том, что собирается изменить свой стиль в соответствии с советами мужа, рэпера Канье Уэста.

Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause, пишет Lenta.ru.

Всего предполагается продать 200 вещей, в том числе бикини, джинсовые шорты, комбинезон телесного цвета, сандалии с шнуровкой на высоком каблуке, футболки из туров Канье Уэста и детскую одежду.

Например, стартовая цена босоножек Alexander McQueen — 12 долларов, а джинсовых шорт — 1 доллар.

10 процентов выручки Кардашьян переведет на счет детской больницы Children's Hospital в Лос-Анджелесе.

Ссылки по теме:
E! Kim Kardashian Auctioning Off Clothes to Benefit Children's Hospital Los Angeles
Lenta.ru: Ким Кардашьян лишится части своего гардероба
 Самое значимое
Предотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме ИствудаПредотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме Иствуда
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
«Грэмми-2018»: Бруно Марс стал лидером по количеству полученных наград«Грэмми-2018»: Бруно Марс стал лидером по количеству полученных наград
Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара
Звезда «Игры престолов» назвала примерную дату выхода поледнего сезонаЗвезда «Игры престолов» назвала примерную дату выхода поледнего сезона
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
В HBO подтвердили: Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 годаВ HBO подтвердили: Финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Partner news
 Статьи
Запоздалая слава

Кто такой Монатик и почему его ереванский концерт не состоится

 Самое читаемое в разделе
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года
Кристиан Бэйл - в списке переоцененных актеров 2017 года за роль в фильме про Геноцид армян
«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Российское СМИ об отдыхе в Армении: Большой Каскад, горячие источники и блюдо для свадьбы Так, пробыв в Ереване целый день, журналистка успела пройтись по парку Победы, где совершила прогулку на автобусе, увидела аллею Героев, мемориалы, военную технику
В китайской тюрьме для осужденных чиновников не осталось мест Кинченг называют «клеткой для тигров», поскольку там содержатся чиновники уровня заместителя министра и выше
Абрамович инвестировал в Telegram: Он мог вложить до $300 млн Абрамович поучаствовал в инвестициях на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network
Британские врачи реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера Благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава