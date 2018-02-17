Кардашьян распродает часть своего гардероба в благотворительных целях
17 февраля 2018 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян объявила о том, что собирается изменить свой стиль в соответствии с советами мужа, рэпера Канье Уэста.
Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause, пишет Lenta.ru.
Всего предполагается продать 200 вещей, в том числе бикини, джинсовые шорты, комбинезон телесного цвета, сандалии с шнуровкой на высоком каблуке, футболки из туров Канье Уэста и детскую одежду.
Например, стартовая цена босоножек Alexander McQueen — 12 долларов, а джинсовых шорт — 1 доллар.
10 процентов выручки Кардашьян переведет на счет детской больницы Children's Hospital в Лос-Анджелесе.
Самое значимое
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Partner news
Последние новости
Российское СМИ об отдыхе в Армении: Большой Каскад, горячие источники и блюдо для свадьбы Так, пробыв в Ереване целый день, журналистка успела пройтись по парку Победы, где совершила прогулку на автобусе, увидела аллею Героев, мемориалы, военную технику
В китайской тюрьме для осужденных чиновников не осталось мест Кинченг называют «клеткой для тигров», поскольку там содержатся чиновники уровня заместителя министра и выше
Абрамович инвестировал в Telegram: Он мог вложить до $300 млн Абрамович поучаствовал в инвестициях на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network
Британские врачи реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера Благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава