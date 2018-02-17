Кардашьян распродает часть своего гардероба в благотворительных целях

PanARMENIAN.Net - Американская телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян объявила о том, что собирается изменить свой стиль в соответствии с советами мужа, рэпера Канье Уэста.

Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause, пишет Lenta.ru.

Всего предполагается продать 200 вещей, в том числе бикини, джинсовые шорты, комбинезон телесного цвета, сандалии с шнуровкой на высоком каблуке, футболки из туров Канье Уэста и детскую одежду.

Например, стартовая цена босоножек Alexander McQueen — 12 долларов, а джинсовых шорт — 1 доллар.

10 процентов выручки Кардашьян переведет на счет детской больницы Children's Hospital в Лос-Анджелесе.