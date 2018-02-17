В Турции 3 журналиста сядут пожизненно: Правозащитники возмущены

PanARMENIAN.Net - Суд в Турции 16 февраля в день освобождения немецкого репортера газеты Welt Дениза Юджела приговорил к пожизненному тюремному заключению трех известных турецких журналистов.

Бывший главный редактор ныне закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат - профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак признаны судом в Стамбуле виновными в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти в Анкаре обвиняют в организации попытки путча в 2016 году, сообщило Анатолийское информационное агентство. Вместе с этими журналистами осуждены также еще трое сотрудников газеты Taraf, пишет Deutsche Welle.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила глубокое возмущение решением суда в Стамбуле.

«Приговор Ахмету Алтану, Мехмету Алтану и Назли Иличак является катастрофическим сигналом для предстоящих в ближайшие недели дальнейших судебных процессов против журналистов, которые находятся на скамье подсудимых по аналогичным обвинениям», - заявил один из руководителей «Репортеров без границ» Кристиан Мир.

Он отметил, что «в связи с этим суровым приговором тем важнее, чтобы мировая общественность и после освобождения Дениза Юджела следила за происходящим в Турции и выступала в поддержку всех журналистов, которые продолжают страдать от произвола органов юстиции в этой стране».

После провала военного переворота в июле 2016 года десятки тысяч человек по всей Турции были арестованы более 80 тысяч – отстранены от работы или уволены. Деятельность сотен некоммерческих организаций была приостановлена. Преследованиям подверглись все те, кто подозревается в связях с движением Фетхуллы Гюлена — проживающего в США религиозного деятеля, которого власти обвиняют в организации переворота. Под каток попали военнослужащие, полицейские, адвокаты, ученые, журналисты, учителя, врачи, даже футбольные судьи.