В Турции 3 журналиста сядут пожизненно: Правозащитники возмущены
17 февраля 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в Турции 16 февраля в день освобождения немецкого репортера газеты Welt Дениза Юджела приговорил к пожизненному тюремному заключению трех известных турецких журналистов.
Бывший главный редактор ныне закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат - профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак признаны судом в Стамбуле виновными в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти в Анкаре обвиняют в организации попытки путча в 2016 году, сообщило Анатолийское информационное агентство. Вместе с этими журналистами осуждены также еще трое сотрудников газеты Taraf, пишет Deutsche Welle.
Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила глубокое возмущение решением суда в Стамбуле.
«Приговор Ахмету Алтану, Мехмету Алтану и Назли Иличак является катастрофическим сигналом для предстоящих в ближайшие недели дальнейших судебных процессов против журналистов, которые находятся на скамье подсудимых по аналогичным обвинениям», - заявил один из руководителей «Репортеров без границ» Кристиан Мир.
Он отметил, что «в связи с этим суровым приговором тем важнее, чтобы мировая общественность и после освобождения Дениза Юджела следила за происходящим в Турции и выступала в поддержку всех журналистов, которые продолжают страдать от произвола органов юстиции в этой стране».
После провала военного переворота в июле 2016 года десятки тысяч человек по всей Турции были арестованы более 80 тысяч – отстранены от работы или уволены. Деятельность сотен некоммерческих организаций была приостановлена. Преследованиям подверглись все те, кто подозревается в связях с движением Фетхуллы Гюлена — проживающего в США религиозного деятеля, которого власти обвиняют в организации переворота. Под каток попали военнослужащие, полицейские, адвокаты, ученые, журналисты, учителя, врачи, даже футбольные судьи.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Последние новости
Российское СМИ об отдыхе в Армении: Большой Каскад, горячие источники и блюдо для свадьбы Так, пробыв в Ереване целый день, журналистка успела пройтись по парку Победы, где совершила прогулку на автобусе, увидела аллею Героев, мемориалы, военную технику
Абрамович инвестировал в Telegram: Он мог вложить до $300 млн Абрамович поучаствовал в инвестициях на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network
Федерер побил рекорд Агасси и стал самой возрастной первой ракеткой 36-летний швейцарец побил рекорд Андре Агасси, который поднимался в топ в возрасте 33 лет и 133 дней
Жители граничащего с Арменией азербайджанского региона покидают дома из-за отсутствия газа Ситуация стала настолько острой, что началась миграция населения из этого стратегически важного региона