Общественный транспорт в Германии хотят сделать бесплатным
17 февраля 2018 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство ФРГ предлагает сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Министр по вопросам окружающей среды Барбара Хендрикс, министр сельского хозяйства Кристиан Шмидт и глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер направили еврокомиссару по вопросам окружающей среды Кармену Велье письмо с предложением отменить плату за проезд в общественном транспорте в городах Германии.
Эта мера должна стимулировать горожан больше пользоваться общественным транспортам и меньше ездить на автомобилях, что должно снизить вредные выбросы в атмосферу, пишет «Ъ».
За превышение уровня выбросов Еврокомиссия грозит Германии (и восьми другим странам ЕС) судом и штрафами.
Правительство Германии предложило протестировать такую меру в пяти городах — бывшей столице Западной Германии Бонне, а также в Эссене, Мангейме, Ройтлингене и Херренберге (последний по сути является пригородом Штутгарта — города с одним из самых высоких уровней загрязнения воздуха в Германии).
Предложение немецких властей вызвало много вопросов в самой Германии. Городские власти и транспортные компании опасаются слишком высоких расходов, связанных с этой мерой, кроме того, при резком росте числа пассажиров многим городам придется задуматься о серьезном расширении парка автобусов, трамваев и других видов транспорта.
Под влиянием активной дискуссии власти Германии уже смягчили свое предложение — местные власти должны сами решать, какие меры для снижения выбросов они готовы принимать.
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