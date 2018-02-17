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Общественный транспорт в Германии хотят сделать бесплатным

Общественный транспорт в Германии хотят сделать бесплатным
17 февраля 2018 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство ФРГ предлагает сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Министр по вопросам окружающей среды Барбара Хендрикс, министр сельского хозяйства Кристиан Шмидт и глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер направили еврокомиссару по вопросам окружающей среды Кармену Велье письмо с предложением отменить плату за проезд в общественном транспорте в городах Германии.

Эта мера должна стимулировать горожан больше пользоваться общественным транспортам и меньше ездить на автомобилях, что должно снизить вредные выбросы в атмосферу, пишет «Ъ».

За превышение уровня выбросов Еврокомиссия грозит Германии (и восьми другим странам ЕС) судом и штрафами.

Правительство Германии предложило протестировать такую меру в пяти городах — бывшей столице Западной Германии Бонне, а также в Эссене, Мангейме, Ройтлингене и Херренберге (последний по сути является пригородом Штутгарта — города с одним из самых высоких уровней загрязнения воздуха в Германии).

Предложение немецких властей вызвало много вопросов в самой Германии. Городские власти и транспортные компании опасаются слишком высоких расходов, связанных с этой мерой, кроме того, при резком росте числа пассажиров многим городам придется задуматься о серьезном расширении парка автобусов, трамваев и других видов транспорта.

Под влиянием активной дискуссии власти Германии уже смягчили свое предложение — местные власти должны сами решать, какие меры для снижения выбросов они готовы принимать.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: В Германии хотят сделать общественный транспорт бесплатным
DW. Germany considering free public transportation to take on air pollution
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