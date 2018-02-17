Президент Армении примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 17 февраля с рабочим визитом отправился в Федеративную Республику Германия. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

В Германии Саргсян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президент выступит на форуме с речью.

Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии. Основатель и руководитель до 1998 года — немецкий издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. С 1999 года эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик. С 2009 года — Вольфганг Ишингер.