Фильм Иствуда о предотвращенном теракте в парижском поезде: Как спасли раненного армянина

PanARMENIAN.Net - Режиссер Клинт Иствуд снял фильм «15:17 в Париж» (The 15:17 to Paris) о трех американцах, сумевших обезвредить террориста на пассажирском поезде Амстердам-Париж в 2015 году. BBC рассказало подробности о фильме, предотвращенном теракте, а также об американском профессоре армянского происхождения Марке Мугаляне, помогшем предотвратить теракт.

21 августа 2015 года пассажир поезда Париж-Амстердам Аюб Эль Хазани направился в туалет, где достал автомат Калашникова и вышел, намереваясь устроить расстрел в поезде. Мугалян и 28-летний французский банкир, увидев оружие, попытались отнять его, однако получили ранения. Услышав выстрелы, трое американцев, двое из которых были военнослужащими, и один британский бизнесмен, побежали в конец вагона, где им удалось избить, связать и обезвредить террориста. У Эль Хазани было 9 магазинов к «Калашникову», пистолет и нож, в поезде ехало более 500 человек.

С тремя американцами - Спенсером Стоуном, Алексом Скарлатосом и Энтони Сэдлером - Иствуд познакомился в 2016 году, когда вручал им учрежденные телевизионным каналом Spike специальные награды.

21 августа 2015 года, двое проводивших отпуск в Европе американских военнослужащих - 23-летние Стоун и Скарлатос и присоединившийся к ним их друг детства 22-летний студент-медик Сэдлер сели в поезд, отправлявшийся в 15:17 из Амстердама в Париж.

Едва поезд пересек французскую границу, из туалета вышел вооруженный автоматом Калашникова с 270 патронами, пистолетом и бутылкой с зажигательной смесью 25-летний марокканец Аюб Эль Каззани и открыл стрельбу по пассажирам.

В схватке с пытавшимися противостоять ему пассажирами он тяжело ранил 51-летнего француза американского происхождения Марка Мугаляна. Стоун и Скарлатос с помощью 62-летнего британца Криса Нормана сумели скрутить нападавшего.

В процессе столкновения злоумышленник нанес ножевые ранения Стоуну в руку, голову и шею. Скарлатос, вооружившись отобранным у Каззани автоматом, прошел по вагонам, чтобы убедиться, что других нападавших там нет.

Тем временем Стоун пытался остановить сильное кровотечение из поврежденной шеи Мугаляна. Попытка заткнуть рану тканью успеха не принесла, и только полученная Стоуном в армии медицинская подготовка спасла жизнь Мугаляна. Засунув руку глубоко в рану, он сжал пальцами артерию раненого и удерживал кровотечение до прибытия полиции и медиков, рассказывает издание.

Трое американцев и британец получили ордена Почетного легиона из рук президента Франции Франсуа Олланда. В своем родном Сакраменто американцев встречали как героев.

Зажегшись идеей превратить эту историю в фильм, Иствуд пошел поначалу по традиционному пути и стал даже проводить кастинг. В качестве исполнителей трех главных ролей были намечены голливудские звезды Крис Хемсворт, Зак Эфрон и Майкл Бакари Джордан. Однако потом Иствуд принял решение, что участники этого происшествия должны сами сыграть себя в этом фильме.

В Rotten Tomatoes, интеграторе критических оценок «Поезд в Париж» получил рейтинг 26% - низко для работы режиссера мирового уровня, но все же не катастрофично. Ну а рецензент лондонской Times высказался более чем категорично: «Худший фильм Иствуда». Главная претензия - к ставшему изюминкой фильма нестандартному решению режиссера привлечь к исполнению главных ролей самих героев истории.