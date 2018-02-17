Азербайджан нарушил режим перемирия в Карабахе около 250 раз за неделю

PanARMENIAN.Net - В период с 11 по 17 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный периодВС Азербайджана из стрелкового оружия произвели в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, предприняв необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

В период с 4 по 10 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 300 раз. За указанный период противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.