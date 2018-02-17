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Азербайджан нарушил режим перемирия в Карабахе около 250 раз за неделю

Азербайджан нарушил режим перемирия в Карабахе около 250 раз за неделю
17 февраля 2018 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 11 по 17 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный периодВС Азербайджана из стрелкового оружия произвели в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, предприняв необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

В период с 4 по 10 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 300 раз. За указанный период противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.

Азербайджано-карабахский конфликт

Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.

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