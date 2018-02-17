Молодая французская армянка получила приз престижного кинофестиваля Nikon
17 февраля 2018 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Молодая французская актриса и режиссер армянского происхождения Нурица Эммануэлян выиграла приз за лучшую женскую работу 8-го сезона престижного кинофестиваля Nikon за фильм Je suis mes 8 ans.
Название фильма дословно переводится как «Мне восемь лет». Ранее девушка получила известность в узких кругах благодаря своей первой режиссерской работе «Мне мало внимания», пишет Sputnik-Армения.
Армянка получила приз из рук актеров Пьера Ниней и Мари Гиллай.
Кинофестиваль Nikon награждает лучшие короткометражные фильмы продолжительностью не более 2,2 минут.
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