СМИ: Турецкие войска применили хлор в сирийском Африне

PanARMENIAN.Net - Шесть жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии пострадали от применения снарядов с отравляющим газом. Как сообщил директор местной больницы Джоан Мохаммед, двое из них все еще находятся в тяжелом состоянии.

«У четверых других самочувствие стабилизировалось. Мы пытаемся установить сейчас, какой отравляющий газ был применен при обстреле»,- заявил он, пишет ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Курдское агентство Firat передает, что врачи в больнице Африна склоняются к тому, что турецкие военные и сражающиеся на их стороне формирования «Сирийской свободной армии» применили 16 февраля хлор.

SANA отмечает, что жертвами артиллерийских обстрелов и бомбардировок в Африне стали десятки человек, среди них большинство - женщины и дети.

С 20 января, когда Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), курдские источники неоднократно обвиняли турецкие войска в использовании напалма, однако сведения о применении отравляющих веществ поступили впервые.