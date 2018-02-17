СМИ: Турецкие войска применили хлор в сирийском Африне
17 февраля 2018 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Шесть жителей селения Эль-Мзейна в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии пострадали от применения снарядов с отравляющим газом. Как сообщил директор местной больницы Джоан Мохаммед, двое из них все еще находятся в тяжелом состоянии.
«У четверых других самочувствие стабилизировалось. Мы пытаемся установить сейчас, какой отравляющий газ был применен при обстреле»,- заявил он, пишет ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Курдское агентство Firat передает, что врачи в больнице Африна склоняются к тому, что турецкие военные и сражающиеся на их стороне формирования «Сирийской свободной армии» применили 16 февраля хлор.
SANA отмечает, что жертвами артиллерийских обстрелов и бомбардировок в Африне стали десятки человек, среди них большинство - женщины и дети.
С 20 января, когда Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), курдские источники неоднократно обвиняли турецкие войска в использовании напалма, однако сведения о применении отравляющих веществ поступили впервые.
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