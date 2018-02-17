Федерер побил рекорд Агасси и стал самой возрастной первой ракеткой
17 февраля 2018 - 15:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Швейцарский теннесист Роджер Федерер побил рекорд Андре Агасси и стал самой возрастной первой ракеткой в мире.
Федерер обыграл Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме – 4:6, 6:1, 6:1.На победу швейцарцу понадобилось час и 18 минут. На счету Федерера 6 эйсов при 1 двойной ошибке. Швейцарец реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов и один раз проиграл свою подачу, пишет Eurosport.
Роджер Федерер вышел в полуфинал. Благодаря этому он стал первой ракеткой мира. 36-летний швейцарец побил рекорд Андре Агасси, который поднимался в топ в возрасте 33 лет и 133 дней.
Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Швейцарец выигрывал Rotterdam Open в 2005 и 2012 годах.
Самое значимое
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Армянский полузащитник вскоре подпишет контракт с казахским клубом
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Российское СМИ об отдыхе в Армении: Большой Каскад, горячие источники и блюдо для свадьбы Так, пробыв в Ереване целый день, журналистка успела пройтись по парку Победы, где совершила прогулку на автобусе, увидела аллею Героев, мемориалы, военную технику
В китайской тюрьме для осужденных чиновников не осталось мест Кинченг называют «клеткой для тигров», поскольку там содержатся чиновники уровня заместителя министра и выше
Абрамович инвестировал в Telegram: Он мог вложить до $300 млн Абрамович поучаствовал в инвестициях на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network
Британские врачи реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера Благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава