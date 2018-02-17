Федерер побил рекорд Агасси и стал самой возрастной первой ракеткой

PanARMENIAN.Net - Швейцарский теннесист Роджер Федерер побил рекорд Андре Агасси и стал самой возрастной первой ракеткой в мире.

Федерер обыграл Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме – 4:6, 6:1, 6:1.На победу швейцарцу понадобилось час и 18 минут. На счету Федерера 6 эйсов при 1 двойной ошибке. Швейцарец реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов и один раз проиграл свою подачу, пишет Eurosport.

Роджер Федерер вышел в полуфинал. Благодаря этому он стал первой ракеткой мира. 36-летний швейцарец побил рекорд Андре Агасси, который поднимался в топ в возрасте 33 лет и 133 дней.

Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Швейцарец выигрывал Rotterdam Open в 2005 и 2012 годах.