Курды опровергли информацию о просьбе помощи у властей Сирии
17 февраля 2018 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Курдские Отряды народной самообороны (YPG) не ведут никаких переговоров с по поводу вступления армии Сирии в город Африн и его окрестности. Об этом заявил один из командиров YPG Рожхат Рож.
«Информация о том, что сирийские военные готовятся войти в Африн, не соответствует реальности. Мы не вели переговоры с сирийским правительством на эту тему и никаких договоров, соответственно, не заключали», — подчеркнул Рож, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Sputnik.
24 января сообщалось, что члены YPG поддержали вступление армии Сирии в Африн, где в настоящее время проводит военную операцию Турция. Человек, назвавший себя представителем курдов, заверил, что члены YPG в городе взялись за оружие ради самозащиты, не считают Сирию своим врагом и не собираются создавать собственное государство на территории страны.
С 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны.
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